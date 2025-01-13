Baş ağrınızın nedeni ağzınızda saklı olabilir

Gömülü yirmi yaş dişlerindeki enfeksiyonların, baş ağrısından organ yetmezliğine kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mobin Nesiri, zamanında tedavi edilmeyen yirmi yaş dişlerinin risklerine dikkat çekti.
Yirmi yaş dişleri, çene yapısında yeterli yer olmadığı veya gömülü kaldığı durumlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, zamanında tedavi edilmediğinde baş ağrısı, kulak ağrısı ve diş hassasiyeti gibi şikayetlerin yanı sıra ölümcül enfeksiyon risklerine yol açabileceği uyarısı yaptı.