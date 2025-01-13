Baş ağrınızın nedeni ağzınızda saklı olabilir

Toplamda 32 tane olması gereken yetişkin dişlerinin 28'i çocukluk ve erken ergenlik döneminde, yirmi yaş dişi olarak bilinen dördü ise gençlik döneminde çıkıyor. Çenemizin en gerisinde çıkan bu dişler bazı durumlarda önemli sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, yirmilik dişlerin çene yapısına uyum sağlamaması, diş etlerinde yeterli alan bulamaması veya gömülü kalması durumunda ağrı, apse ve rahatsızlık oluşturabildiğine dikkat çekti. Nesiri yirmilik dişlerin, diğer dişlere baskı yaparak apse ve enfeksiyonlara neden olabileceğini belirterek, özellikle enfeksiyon ilerlediğinde, vücudun bağışıklık sistemini etkileyerek sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.