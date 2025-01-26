Bir haftalık glütensiz diyet

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Geçen haftaki yazımda glutensiz diyetin kimler için uygun, kimler için zararlı olabileceğini ve bilimsel veriler ışığında bu diyeti nasıl uygulamamız gerektiğini anlatmıştım. Bu haftaki konumuz ise glütensiz beslenmeyi nasıl daha rahat uygulayabilirsiniz şimdi size püf noktalardan bahsedeceğim ve glütensiz beslenirken sizlere örnek olması adına 1 haftalık glütensiz diyet listemi paylaşacağım. Glutensiz beslenmek, başlangıçta zorlayıcı olabilir çünkü gluten, birçok gıdada bulunur. Ancak, bu süreci pratik ipuçlarıyla daha kolay hale getirebilirsiniz. Gluten, çoğu işlenmiş gıdada bulunabilir. Bu yüzden alışveriş yaparken gıdaların üzerinde yer alan besin etiketlerini dikkatlice okumayı öğrenmelisiniz. Ürünün içinde gluten var mı ?

GEÇİŞ YAPMAK

Sizin için önemli besin ögelerinden zengin mi ? Gluten içermeyen besinlerin şeker ve yağ içeriği nasıl ? Bu detaylar için bir diyetisyenden destek alabilirsiniz. Taze sebze ve meyveler, et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller gibi kaliteli protein kaynakları, işlenmemiş gıdalar genellikle gluten içermez ve ulaşılması kolay ürünlerdir tercih edilebilir. Ayrıca glütensiz beslenirken karbonhidratı tamamen sıfırlamak zorunda da değilsiniz. Karabuğday, kinoa, basmati pirinç, chia gibi gluten içermeyen tahıllar, yemeklerinize çeşitlilik katabilir ve sağlıklı bir alternatif sunar. Haftalık menü hazırlayarak alışverişinizi planlamak, glutensiz beslenmeyi daha da kolay hale getirir. Ayrıca, yemek hazırlığı yaparak pratik çözümler bulabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı için dengeli ve çeşitli bir beslenme programı tercih edilmelidir. Eğer glutensiz diyet yapmak istiyorsanız, bir uzmanla görüşerek doğru adımları attığınızdan emin olmanız önemlidir. Sizler için örnek olması adına glütensiz diyet yaparken tüketebileceğiniz besinler listesi ve bir haftalık glutensiz diyet örneğimi sizlerle paylaşıyorum. Eğer glütensiz beslenmeye geçiş yapıyorsanız bu liste sizin için bir başlangıç olabilir.

1. GÜN

- Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta + 2 dilim peynir 60 gr + 5 adet zeytin + 1 dilim karabuğday ekmeği 30gr + yeşillik

- Öğle: 200 gr ızgara tavuk veya hindi + 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile salata + ayran

- Ara Öğün : 2 adet mandalina + 2 tam ceviz + yeşil çay

- Akşam: 1 kase glütensiz sebze çorbası + 8 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz + 4 yemek kaşığı yoğurt + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile salata

2. GÜN

- Kahvaltı: 2 yemek kaşığı chia tohumu,1 su bardağı badem sütü, 1 por meyve, 2 tatlı kaşığı keten tohumu

- Öğle: 1 dilim karabuğday ekmeği + 200 gr fırında somon + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile salata

- Ara Öğün : 2 dilim karabuğday patlağı + 2 dilim peynir 60 gr + beyaz çay

- Akşam : 8 yemek kaşığı zeytinyağlı karnabahar + 1 kase cacık + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile salata

3. GÜN

- Kahvaltı: 2 yumurtadan 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ve 2 yemek kaşığı glütensiz yulaf ile sebzeli omlet + yeşillik

- Öğle: 12 yemek kaşığı haşlanmış nohut, yarım avokado, 2 yemek kaşığı kinoa ve yeşillikler ile bol salata + ayran

- Ara Öğün : 10 badem + 1 adet portakal + ıhlamur

- Akşam: 1 kase glütensiz tarhana çorbası + 8 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa + 4 yemek kaşığı yoğurt + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ila salata

4. GÜN

- Kahvaltı: 2 dilim karabuğday ekmeği 60 gr, 2 dilim peynir 60 gr ile tost + söğüş sebze

- Öğle: 4-5 adet ızgara köfte + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile brokoli + ayran

- Ara Öğün: 1 adet elma, 1 fincan tuzsuz kabak çekirdeği + yeşil çay

- Akşam: 8 yemek kaşığı basmati pirinçli ıspanak yemeği + 4 yemek kaşığı yoğurt + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile salata

5. GÜN

- Kahvaltı: 1 yumurta + 2 dilim peynir 60 gr + 1/3 avokado + 1 dilim karabuğday ekmeği 30 gr + yeşillik

- Öğle: 9 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği + 3 yemek kaşığı basmati pirinç + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ ile mevsim salata + 1 kase cacık

- Ara Öğün : 1 armut + 10 fındık + beyaz çay

- Akşam: 1 dilim karabuğday ekmeği 30 gr + 6 yemek kaşığı kıymalı kapuska + 4 yemek kaşığı yoğurt + 1 tk zeytinyağ ile roka salatası

6. GÜN

- Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta + 1 çay bardağı lor peyniri 100 gr + 3 tam ceviz + 2 dilim karabuğday patlağı + söğüş sebze

- Öğle: 250 gr balık ızgara + 1 dilim karabuğday ekmeği 30 gr + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile roka salatası

- Ara Öğün : 1 kutu probiyotik yoğurt + 3 kuru kayısı

- Akşam: 1 kase glütensiz mercimek çorbası + 8 yemek kaşığı buharda veya haşlama kış sebzeleri + 4 yemek kaşığı yoğurt + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile mevsim salata

7. GÜN

- Kahvaltı: 2 yumurtadan 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen + 1 dilim karabuğday ekmeği + yeşillik

- Öğle: 1 kase brokoli çorbası + 8 yemek kaşığı mantarlı et sote + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile salata + ayran

- Ara Öğün : 1 bardak kefir + 2 adet kivi

- Akşam: 8 yemek kaşığı fırında yalancı kızartma (istenilen sebzeler 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile fırında pişecek) üzerine 4 yemek kaşığı yoğurt ve domates sos