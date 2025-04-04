Sakız çiğniyorsanız dikkat! Farkında olmadan mikroplastik çiğniyor olabilirsiniz

Bilim insanları, bu tür parçacıkların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini vurgularken, çalışmada kullanılan yöntemin plastik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilecek daha uygun maliyetli bir araç sunabileceğini ifade etti.

YOĞURTLA SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ KORUYUN

Yoğurdun en temel faydası, kalsiyum zengini olmasından kolayı kemik sağlığını koruması ve osteoporoz riskini azaltmasıdır. Bağırsak biyomunu iyileştirebilen ve canlı probiyotik bakteriler içeren yoğurt sindirim sisteminin sağlığını da destekler. Tokluk hissi oluşmasına yardım eden yoğurt diğer yandan diş sağlığını da güçlendirir. Protein açısından zengindir, Tip 2 diyabetin önlenmesinde de rol oynar ve diş sağlığını korur. Aynı zamanda kan basıncını düşürür, kalbe iyi gelir.