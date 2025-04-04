Sakız yerine 250 bin mikroplastik çiğniyorsunuz

Kuzey İrlanda'daki Queen's Üniversitesi tarafından yürütülen ve Journal of Hazardous Materials dergisinde yayımlanan çalışma, sakız çiğnemenin vücuda potansiyel olarak zararlı maddelerin girmesine yol açabileceğini gösterdi.

Mikroplastikler, daha büyük plastik ürünlerin parçalanmasıyla oluşan küçük plastik parçacıklarıdır. Sentetik kumaşlardan gelen mikro fiberler gibi kaynaklardan yayılırlar. Araştırmada, mikroplastiklerin zamanla daha da küçük parçalara ayrılarak nanoplastiklere dönüştüğü ve bunların da tükürükte tespit edildiği belirtildi. Sakız ise plastik maruziyetinin göz ardı edilen bir kaynağı olabilir.

Bilim insanları, bu tür parçacıkların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini vurgularken, çalışmada kullanılan yöntemin plastik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilecek daha uygun maliyetli bir araç sunabileceğini ifade etti.

YOĞURTLA SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ KORUYUN

YOĞURDUN en temel faydası, kalsiyum zengini olmasından kolayı kemik sağlığını koruması ve osteoporoz riskini azaltmasıdır. Bağırsak biyomunu iyileştirebilen ve canlı probiyotik bakteriler içeren yoğurt sindirim sisteminin sağlığını da destekler. Tokluk hissi oluşmasına yardım eden yoğurt diğer yandan diş sağlığını da güçlendirir. Protein açısından zengindir, Tip 2 diyabetin önlenmesinde de rol oynar ve diş sağlığını korur. Aynı zamanda kan basıncını düşürür, kalbe iyi gelir.

GÜNDE BİR AVUÇ BADEM YEMELİSİNİZ

BADEM, lif, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sağlıklı yağlar yanı sıra E vitamini gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Sahip olduğu besin değerleri sayesinde kemik sağlığını korur, kan şekerini dengelemeyi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye yardımcı olur. Günde bir avuç badem tüketmeye çalışın. Badem aynı zamanda cilt sağlığını da destekleyerek çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını önlemeye yardım eder.