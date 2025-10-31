  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Sağlık Diyabet hastalarına müjde! İlaç gibi etkisi kanıtlandı! Doğanın şifa kaynağı kan şekerini rekor seviyede düşürüyor!

Son yıllarda dünya genelinde diyabet oranları hızla yükseliyor. Uzmanlara göre hastalığın seyrini belirleyen en önemli etkenlerden biri beslenme düzeni. Yeni araştırmalar ise doğada bulunan bazı bileşiklerin kan şekerini düşürmede ilaç kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bunların başında ise “berberin” adlı doğal madde geliyor.

Berberin, özellikle üzüm, kızılcık ve altınmühür gibi bitkilerde doğal olarak bulunan bir bileşen. Precision Nutrition tarafından paylaşılan verilere göre, berberin takviyesinin düzenli kullanımı kan şekeri seviyelerinde dikkat çekici bir düşüş sağlıyor.

Tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, günde ortalama 1 gram berberin kullanan katılımcıların açlık kan şekeri seviyelerinin yüzde 17 ila 26 oranında azaldığı belirlendi. Ayrıca, uzun dönemli şeker kontrolünü ölçen HbA1C değerlerinde de yüzde 12–18 oranında iyileşme görüldü.

Uzmanlar, berberinin yalnızca kan şekeri üzerindeki etkisiyle değil, aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltma ve kan dolaşımını destekleme gücüyle de dikkat çektiğini vurguluyor. Bu doğal bileşiğin, bakterilere karşı koruyucu özellikleri olduğu ve kalp ritmini dengelemede de yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Amerikan Naturopatik Doktorlar Derneği ise berberinin yüksek kolesterol tedavisinde statin ilaçlarını tolere edemeyen kişiler için alternatif bir seçenek olabileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, berberin kullanımının mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Doğanın sunduğu bu güçlü bileşik, hem diyabet hastaları hem de kan şekeri dengesini korumak isteyenler için yeni bir umut kapısı olarak görülüyor.

