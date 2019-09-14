Cildinizin en büyük dostu zerdeçal

Hindistan safranı olarak da bilinen zerdeçal, en eski şifalı bitkilerden biri. C ve B6 vitamininin yanı sıra manganez, demir ve potasyum gibi mineraller ile antioksidan bileşenler içeren zerdeçal besin değeri açısından oldukça zengindir.

Hindistan safranı olarak da bilinen zerdeçal, en eski şifalı bitkilerden biri. C ve B6 vitamininin yanı sıra manganez, demir ve potasyum gibi mineraller ile antioksidan bileşenler içeren zerdeçal besin değeri açısından oldukça zengindir. Yemeklerde baharat olarak ve çay şeklinde tüketilebilen bitki gıda endüstrisinde lezzet verici olarak kullanılmasının yanı sıra cilt sağlığına olan etkileri nedeniyle de bakım ve kozmetik ürünlerinde de kullanılır.