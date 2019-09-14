Harbiye’de muhteşem final

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha sevenleri ile buluştu. Poll Production'ın düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Ebru Gündeş, organizasyonun finaline de imza attı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha sevenleri ile buluştu. Poll Production'ın düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Gündeş, organizasyonun finaline de imza attı. Temmuz ayında Harbiye'de 5 gün üst üste sahne alan Gündeş, geçtiğimiz 2 günde verdiği 2 konserle 7'nci kez Açıkhava'yı doldurdu. Gündeş bu sezon 37 bin 771 kişiyi ağırladığı Harbiye'de 7'de 7 yaptı. Sahneye Maticevski imzalı beyaz elbisesi ile çıkan başarılı sanatçı açılışı 'Gönlümün Efendisi' ile yaptı. Konserin ikinci bölümünde Zuhair Murad tasarımı siyah bir tulum giyen Gündeş, kendi şarkılarından oluşan özel repertuvarı ile izleyenlere unutulmaz bir gece daha yaşattı.