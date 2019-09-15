atv'nin fenomen dizileri ekrana geri dönüyor

Yayına başladıkları ilk günden itibaren reyting rekorları kıran “Hercai” 20 Eylül’de; kısa sürede efsaneye dönüşen “Bir Zamanlar Çukurova” ise 19 Eylül’de izleyicileri ile buluşacak. Yeni sezonda da dizi, yine atv’de seyredilecek...

aTV'nin dizileri, yeni sezona bomba gibi başlıyor. Fragmanları ile şimdiden izleyicilerini heyecanlandıran "Hercai" ile "Bir Zamanlar Çukurova"nın tiryakileri, yeni bölümleri izlemek için gün sayıyor. Sevilen dizi Hercai, yayınladığı sezon finaliyle tüm izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Midyat'ta çekimleri yapılan Hercai'de, Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkı, sevenlerini televizyon karşısında buluşturdu. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi, yeni sezon bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.



ŞOKE EDEN FİNAL...

atv'nin bir diğer fenomen dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", izleyicileri şoke eden bir sezon finali yapmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz evlenmişti. Yeni sezon fragmanında ise yangın çıkmasıyla ortalık karışmaya başlıyor. Her Perşembe akşamı reyting rekoru kıran Züleyha, Yılmaz ve Demir üçlüsünün yaşadığı olaylar yeni sezona damga vuracak. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Yılmaz ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı atv dizisi için gözler, 19 Eylül'de yayınlanacak yeni sezondaki ilk bölüme çevrildi.