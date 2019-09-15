Çocuklara asitli içecek yerine su içirin

Günümüzde çocuklar çok fazla şekerli yiyecekler tüketip lif, kalsiyum ve demirden fakir besleniyorlar. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin sağlanması için almaları geren besinler ve miktarları ise oldukça önemli.

GÜNÜMÜZDE çocuklar çok fazla şekerli yiyecekler tüketip lif, kalsiyum ve demirden fakir besleniyorlar. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin sağlanması için almaları geren besinler ve miktarları ise oldukça önemli. Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, çocukların doğru beslenmesi daha da önem kazanıyor.

ABUR CUBUR VERMEYİN

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı, günlük beslenmesinde tüm besin gruplarına yer verilmelidir. Asitli, şekerli içecekler yerine su içme alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması, çocukların gelişimine destek olur ve gelecekte de daha sağlıklı olmalarını sağlar. Abur cubur denilen şekerli, yağlı, katkılı besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle sabah kahvaltısında en az 1 yumurta ve 1 bardak süt tüketilmelidir. Yemek konusunda çocuğa baskı yapılmamalı, çocuğu küstürmemek için tabağına tüketebileceği kadar besin konulmalıdır" dedi.

TAKVİYE ÜRÜNE DİKKAT

Özger, çoğu takviye ürününün içinde yeterli vitamin ve minerallerin bulunmadığını hatırlatırken, "Çocukları için takviye ürün seçerken piyasadaki her ürün tercih edilmemeli. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, takviyelerin içinde şeker olup olmadığıdır. Çocukların gelişimi için önemli olan, bu takviyelerin büyüme ve bilişsel gelişmeyi destekleyici içeriğe sahip olmasıdır. Bu sebeple aileler, tercih edecekleri ürünün içeriğini iyi incelemelidir. Takviye ürün seçimi yaparken özellikle çocukların ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındıran ürünler tercih edilmelidir' diye konuştu.



KALSİYUM ÇOK ÖNEMLİ

UZMAN Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Büyüme çağındaki çocukların gelişimi için kalsiyum çok önemli. Kalsiyum alımı için çocuklara erken yaşta süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığı kazandırılmalı. B12 eksikliği çocuklarda dikkat kaybına ve okul başarısızlığına sebep olabileceğinden eksikliği giderilmelidir" dedi.