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hastaneye kaldırıldı

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 15.9.2019

Bodrum'da yaşamını sürdüren usta oyuncu , 'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Geçtiğimiz yıllarda kalça kemiğinden operasyon geçiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Girik, kontrol için gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı.

MUĞLA Bodrum'da yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Geçtiğimiz yıllarda kalça kemiğinden operasyon geçiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Girik, kontrol için gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı. 76 yaşındaki ünlü oyuncunun yürümekte güçlük çektiği ve bir süre hastanede kalarak fizik tedavi göreceği belirtildi. 4 hafta hastanede kalacak olan Girik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUBA AYHAN

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