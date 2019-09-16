Bakteri düşmanı semizotu

Salatası, yemeği derken damakta ekşimsi bir tat bırakıyor. Sofraları da renklendirirken diyetinizi lezzetlendiriyor. Semizotu, bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip. Vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.
Salatası, yemeği derken damakta ekşimsi bir tat bırakıyor. Sofraları da renklendirirken diyetinizi lezzetlendiriyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin olan bu sebze, diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha çok omega 3 yağ asidi içeriyor. Semizotu, bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip. Vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.
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