  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Bakteri düşmanı semizotu

Bakteri düşmanı

Bakteri düşmanı semizotu
Giriş Tarihi: 16.9.2019

Salatası, yemeği derken damakta ekşimsi bir tat bırakıyor. Sofraları da renklendirirken diyetinizi lezzetlendiriyor. , bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip. Vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.

Salatası, yemeği derken damakta ekşimsi bir tat bırakıyor. Sofraları da renklendirirken diyetinizi lezzetlendiriyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin olan bu sebze, diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha çok omega 3 yağ asidi içeriyor. Semizotu, bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip. Vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakteri düşmanı semizotu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN