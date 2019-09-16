İzmir’de saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, kendisi karakolda ifade verirken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Çoruh’a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor
Oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro oyunu için bulunduğu İzmir'de köpeğe eziyet ettiklerini iddia ettiği grubun saldırısına uğramıştı.
SAKİNLEŞTİRME ÇABASI
Oyuncu sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Bunlar olurken biz karakoldaydık' notuyla paylaştığı görüntülerde Çoruh'a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor. Çoruh'a saldıran grubun oldukça sinirli olduğu ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıkları görüldü. Bir kişinin ise olay yerinden kollarından tutulup, taksiye bindirilerek uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
“Biz karakoldayken” deyip paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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