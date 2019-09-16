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“Biz karakoldayken” deyip paylaştı

“Biz karakoldayken” deyip paylaştı
Giriş Tarihi: 16.9.2019

’de saldırıya uğrayan oyuncu , kendisi karakolda ifade verirken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Çoruh’a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor

Oyuncu Şevket Çoruh, tiyatro oyunu için bulunduğu İzmir'de köpeğe eziyet ettiklerini iddia ettiği grubun saldırısına uğramıştı.

SAKİNLEŞTİRME ÇABASI

Oyuncu sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Bunlar olurken biz karakoldaydık' notuyla paylaştığı görüntülerde Çoruh'a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor. Çoruh'a saldıran grubun oldukça sinirli olduğu ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıkları görüldü. Bir kişinin ise olay yerinden kollarından tutulup, taksiye bindirilerek uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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