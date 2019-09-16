‘Chloe’ye 8 senenin her anı helali hoş olsun’

8 yıllık eşi Chloe'yle tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, gazetecilerin sorularını cevapladı.

8 yıllık eşi Chloe'yle tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musun, sorularına, "Kısmet, bilemem' cevabını verdi. Boşandığınıza pişman mısınız? sorusuna, "Tabii ki birlikte yaşlanmak isterdim. Olmadı. Yaşadığım 8 senenin her dakikası helali hoş olsun, eski hanıma' diye konuştu.