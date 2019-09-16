Doğal antidepresan hünnap

Ülkemizin Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki illerinde kendiliğinden yetişen bir meyve olan hünnabın, kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizin Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki illerinde kendiliğinden yetişen bir meyve olan hünnabın, kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor. Tam bir antioksidan ve yüksek C ve A vitamini kaynağı olan hünnap bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Potasyum açısından da bir hayli zengin olan hünnap doğal bir antidepresan. Antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor.