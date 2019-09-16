  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Doğal antidepresan hünnap

Doğal antidepresan

Doğal antidepresan hünnap
Giriş Tarihi: 16.9.2019

Ülkemizin Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki illerinde kendiliğinden yetişen bir meyve olan hünnabın, kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizin Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki illerinde kendiliğinden yetişen bir meyve olan hünnabın, kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor. Tam bir antioksidan ve yüksek C ve A vitamini kaynağı olan hünnap bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Potasyum açısından da bir hayli zengin olan hünnap doğal bir antidepresan. Antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğal antidepresan hünnap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN