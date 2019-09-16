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ve evlendi

Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu evlendi
Giriş Tarihi: 16.9.2019

Kuzey Kıbrıs doğumlu sanatçı , düğününden bir gün önce hayranlarının karşısına çıktı. Albümlerinde olan eserlerine yer veren Ziynet Sali'ye bazı şarkılarında nişanlısı da eşlik etti.

Şarkıcı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile dün akşam Girne'de dünya evine girdi. Gitaristiyle hayatını birleştiren Ziynet Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.

ARALARINDA 10 YAŞ VAR

Modacı Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı gelinliği giyen ve kendisinden 10 yaş küçük olan Erkan Erzurumlu ile evlenen 44 yaşındaki Sali, "İlk kez ve sevdiğim adamla evleniyorum" diye konuştu.

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