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Ağız kokusunu salatalıkla yok edin

Ağız kokusunu salatalıkla yok edin
Giriş Tarihi: 17.9.2019

Soğan, sarımsak gibi yiyecekler hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetli. Ancak ağız kokusuna neden oldukları için tüketilmek istenmiyor. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.

Soğan, sarımsak gibi yiyecekler hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetli. Ancak ağız kokusuna neden oldukları için tüketilmek istenmiyor. Bu gibi besinler tüketildiğinde ortaya çıkan kokunun giderilmesi safhasında salatalık önemli bir yer tutar. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.

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