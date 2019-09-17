Ağız kokusunu salatalıkla yok edin

Soğan, sarımsak gibi yiyecekler hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetli. Ancak ağız kokusuna neden oldukları için tüketilmek istenmiyor. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.

Soğan, sarımsak gibi yiyecekler hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetli. Ancak ağız kokusuna neden oldukları için tüketilmek istenmiyor. Bu gibi besinler tüketildiğinde ortaya çıkan kokunun giderilmesi safhasında salatalık önemli bir yer tutar. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.