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Alkan: “ ile düetten vazgeçtim”

Alkan: “Reynmen ile düetten vazgeçtim”
Giriş Tarihi: 17.9.2019

'ın Afrodit'i , lakaplı 'ın muhabirlere saldırıp darp etmesini eleştiren Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, "Düet yapacaktık ama bu hareketinden dolayı düet yapmaktan vazgeçtim." dedi.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde mağazaları turladı. Alkan, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Son günlerde gündemden düşmeyen internet fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın muhabirlere saldırıp darp etmesini eleştiren Banu Alkan, Reynmen'i o hareketinden dolayı kınadı. Alkan,"Reynmen'i çok severim kendisi çok başarılı bir isim. Fakat kendisine yakışmayacak bir harekette bulundu. Kendisi ile düet yapacaktık ama bu hareketinden dolayı kendisiyle düet yapmaktan vazgeçtim." dedi. Projelerinden de bahseden Banu Alkan, yakın zamanda hayatını konu alan film için kamera karşısına geçeceğini söyledi.

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