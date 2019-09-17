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Diva, Ajda’ya komşu oldu

Diva, Ajda’ya komşu oldu
Giriş Tarihi: 17.9.2019

’un ’da villa satın aldığı iddia edildi. Bülent Ersoy’un yakın bir arkadaşı paylaştığı fotoğrafların altına “Aile dostum, değerli büyüğüm Bülent Ersoy’un yeni malikanesindeyiz, hayırlı olsun” notunu düştü.

Bülent Ersoy'un Bodrum'da villa satın aldığı iddia edildi. Bülent Ersoy'un yakın bir arkadaşı paylaştığı fotoğrafların altına "Aile dostum, değerli büyüğüm Bülent Ersoy'un yeni malikanesindeyiz, hayırlı olsun" notunu düştü. Bu gelişme sonrası Bülent Ersoy'un Bodrum Regnum Escana Evleri'nde, 18 dönümlük bir alana yayılan sitedeki 'akıllı bina' özelliğine sahip 25 villadan birini satın aldığı öne sürüldü Bodrum Regnum Escana Evleri'nde Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de yazlıkları bulunuyor.

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