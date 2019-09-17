Eklem ağrılarına ananas kürü

Hazırladığınız ananas küründen bir ay boyunca her gece ve sabah birer bardak içerek eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. 3 gün sonra şikayetlerinizin azaldığını, 1 ay sonunda ise kaybolduğunu göreceksiniz

Sabahları parmak, bilek, kol ya da bacak eklemlerinizde şiddetli sızılar ile uyanıyorsanız romatoid artrit RA hastalığına başka bir deyişle eklem rahatsızlığına tutulmuş olabilirsiniz. Eklem irininde hareket esnasında eklemlerden çatırtı sesi de gelebilir. Kıkırdak veya kemik ve eklem arasında kısım zarar alır ve kemiklerin sürtünmesi çoğalır. Bu da sızıya ve çatırtı seslerine neden olur. Eklem cerahati için günümüzde kalıcı bir rehabilitasyon olmasa da isterseniz evde yapabileceğiniz bitkisel çözümlerle yaşamınızı sızısız sürdürebilirsiniz. Eklem sızıları romatoid artrit nedeniyle ya da fazla kiloya bağlı olarak eskime nedeniyle oluşur. Genellikle ileri yaşlarda daha sık görülen şikayettir. Özellikle diz acısı çok sık söylenen şikayetlerdir. Fakat bu karışım diz sızısı ve eklem sızısını şikayetleriniz 3 günde geçirmeye yöneliktir.