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’a parfüm şişesi şeklinde pasta

Emel Yıldırım’a parfüm şişesi şeklinde pasta
Giriş Tarihi: 17.9.2019

İstanbul'da ikinci kez gerçekleşen 'te ünlü modacı 'ın yeni yaşını kutlandı. ve tarafından organize edilen sürpriz doğum günü partisinde ve ünlü modacının tüm arkadaşları katıldı.

İstanbul'da ikinci kez gerçekleşen Best Gift Fest'te ünlü modacı Emel Yıldırım'ın yeni yaşını kutlandı. Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur tarafından organize edilen sürpriz doğum günü partisinde Ebru Uygun ve ünlü modacının tüm arkadaşları katıldı. Kendisine özel doğum günü müziği eşliğinde üç tane pastayı üfleyen ünlü modacının kendi markası Muejaza parfüm şişesi şeklindeki pastayı gördüğündeyse duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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