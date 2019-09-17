Emel Yıldırım’a parfüm şişesi şeklinde pasta

İstanbul'da ikinci kez gerçekleşen Best Gift Fest'te ünlü modacı Emel Yıldırım'ın yeni yaşını kutlandı. Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur tarafından organize edilen sürpriz doğum günü partisinde Ebru Uygun ve ünlü modacının tüm arkadaşları katıldı.

İstanbul'da ikinci kez gerçekleşen Best Gift Fest'te ünlü modacı Emel Yıldırım'ın yeni yaşını kutlandı. Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur tarafından organize edilen sürpriz doğum günü partisinde Ebru Uygun ve ünlü modacının tüm arkadaşları katıldı. Kendisine özel doğum günü müziği eşliğinde üç tane pastayı üfleyen ünlü modacının kendi markası Muejaza parfüm şişesi şeklindeki pastayı gördüğündeyse duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.