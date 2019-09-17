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Kansere karşı günde 2

Kansere karşı günde 2 greyfurt
Giriş Tarihi: 17.9.2019

vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur. Kansere neden olan kanserojen maddelerle içerdiği bol miktardaki flovanoidler yardımıyla mücadele eder.

Greyfurt vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur. Kansere neden olan kanserojen maddelerle içerdiği bol miktardaki flovanoidler yardımıyla mücadele eder. Bu faydalı meyve bir müshil görevi görerek bağırsakları temizler. Bunun dışında mukoza zarının sağlığını koruyan petkin açısından zengin bir meyvedir. Günlük iki tane greyfurt tüketimi büyük oranda kolon kanserine yakalanma riskini azaltır ve kanser hücrelerinin ortadan kalkmasını sağlayabilir. Petkin ayrıca sindirimin kolaylaşmasını sağlayabilir.

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