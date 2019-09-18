Manevi annesinden Arda’ya ihanet

Arda Turan ile Berkay, geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde yaşanan olay sonrası mahkemelik olmuştu. Mahkemeden 1 hafta sonra Arda Turan'ın 'manevi annem' dediği Demet Akbağ, önceki gün Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile buluştu.

Arda Turan ile Berkay, geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde yaşanan olay sonrası mahkemelik olmuştu. Taraflar 11 Eylül'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'Cinsel taciz' suçundan beraat eden Turan, 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkemeden 1 hafta sonra Arda Turan'ın 'manevi annem' dediği Demet Akbağ, önceki gün Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile buluştu. Turan, kavga sonrası katıldığı bir programda "Haklı olduğumu bildikleri halde dostların sessizliği beni üzdü" diyerek sitemini dile getirmişti.