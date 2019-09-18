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Mide dostu

Mide dostu cennet hurması
Giriş Tarihi: 18.9.2019

, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilen bir meyvedir ve mideye kuvvet verir. Bağırsak iltihaplanmalarında tedavi edicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır.

Cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilen bir meyvedir ve mideye kuvvet verir. Bağırsak iltihaplanmalarında tedavi edicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur. Yüksek antioksidan oluşu sadece bağışıklık sistemi için değil göz sağlığı için de yararlıdır. Özellikle yaşlılığa bağlı oluşan göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Cennet hurması içeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücresi üretir. Kansızlığın giderilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olan cennet hurması, düzenli olarak kullanıldığında ishali giderir.

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