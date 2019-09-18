  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Ölene kadar MFÖ

Ölene kadar

Ölene kadar MFÖ
Giriş Tarihi: 18.9.2019

önceki gün Nişantaşı'ndaki bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı. Uğur, 'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek, "Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz, hala devam ediyoruz, sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah" dedi.

Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı'ndaki bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı. Grip olduğunu ve kontrol için geldiğini söyleyen ünlü müzisyen, "Doğrusunu söylemek gerekirse grup olarak grip olduk" diye konuştu.

AYRILIKLARIN SEBEBİ EGO

Uğur, Türkiye'deki müzik gruplarıyla ilgili soruya ise MFÖ'yü örnek gösterip "Grupların aralarındaki ego problemlerini halletmeleri lazım egolu olanları ikna edip beraberliklerini sürdürecekler, bizi örnek alabilirler. Koalisyon nasıl oluyor onu da görmeleri gerek 50'nci seneye giriyoruz" şeklinde yanıt verdi. Uğur, MFÖ'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek, "Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz, hala devam ediyoruz, sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölene kadar MFÖ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN