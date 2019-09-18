Ölene kadar MFÖ

Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı'ndaki bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı. Uğur, MFÖ'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek, "Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz, hala devam ediyoruz, sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah" dedi.

Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı'ndaki bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı. Grip olduğunu ve kontrol için geldiğini söyleyen ünlü müzisyen, "Doğrusunu söylemek gerekirse grup olarak grip olduk" diye konuştu.

AYRILIKLARIN SEBEBİ EGO

Uğur, Türkiye'deki müzik gruplarıyla ilgili soruya ise MFÖ'yü örnek gösterip "Grupların aralarındaki ego problemlerini halletmeleri lazım egolu olanları ikna edip beraberliklerini sürdürecekler, bizi örnek alabilirler. Koalisyon nasıl oluyor onu da görmeleri gerek 50'nci seneye giriyoruz" şeklinde yanıt verdi. Uğur, MFÖ'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek, "Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz, hala devam ediyoruz, sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah" dedi.