Yaşar ve Yağmur aşık!

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Yaşar İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi. Bir TV programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.