Dudak uçuklatan hediye!

Oyuncu Buse Varol, oturdukları sitenin otoparkında gördüğü satılık bir cipi çok beğendi ve eşi Alişan’a gösterdi. Şarkıcı 600 bin liralık aracı satın alarak karısına sürpriz yaptı...

Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, önceki gün İstanbul Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezindeydi. Oğulları Burak ve aile büyüğüyle birlikte alışveriş yapan çift, sonrasında yeni alınan araçlarının yanına geldi.





PLAKADA 'ANA' YAZIYOR



Daha önce eşine doğum hediyesi olarak cip alan, yaş gününde bir çantaya 25 bin lira veren Alişan'ın yeni arabaya da 600 bin lira ödediği öğrenildi. Oturdukları sitenin otoparkında karısının görüp kendisine söylediği bu arabayı alarak sürpriz yapan ve Buse Varol'u çok mutlu eden Alişan, plakaya da 'ANA' yazdırdı. Hatırlanacağı gibi Buse Varol 6 ay önce anne olmuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI