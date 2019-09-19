Güzel cilt için ıspanak

KIŞ aylarının önemli besin kaynaklarından olan ıspanağın cilt sağlığına da yararı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre ıspanak, içerisinde bulunan A, C, E ve K vitaminleri ile cilt sağlığını korumada da büyük rol oynuyor
KIŞ aylarının önemli besin kaynaklarından olan ıspanağın cilt sağlığına da yararı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre ıspanak, içerisinde bulunan A, C, E ve K vitaminleri ile cilt sağlığını korumada da büyük rol oynuyor. Bu vitaminlerden tam anlamıyla faydalanmak içinse ıspanak ya çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmelidir.
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