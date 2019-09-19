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Konsere giderken ölümden döndü

Konsere giderken ölümden döndü
Giriş Tarihi: 19.9.2019

Popçu , geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü. VIP minibüsü ile İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akçıl, 'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu.

Popçu Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Biga'ya konser vermeye giderken ölümden döndü. VIP minibüsü ile İstanbul'dan yola çıkan Sinan Akçıl, Çanakkale'de otoyolda devrilen motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak araç içinde başını cama vuran Akçıl, konsere yetişebilmek için hastaneye gitmeyi reddetti. Konser alanında olan ambülansta ayakta kontrolü yapılan Akçıl, daha sonra sahneye çıktı.

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