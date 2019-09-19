Picasso İzmir’de!

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. 83 eserin olduğu sergide; sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor. Sergi 5 Ocak'a kadar sürecek.

Arkas Sanat Merkezi, açılışı Picasso'yla yaptı. Picasso-Mediterranee projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye'yi İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisi ile temsil ediyor.