Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluşacak. 83 eserin olduğu sergide; sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor. Sergi 5 Ocak'a kadar sürecek.
Arkas Sanat Merkezi, açılışı Picasso'yla yaptı. Picasso-Mediterranee projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye'yi İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisi ile temsil ediyor.
Picasso İzmir’de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.