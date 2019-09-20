Moda dünyası onu konuşuyor

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan oyuncu Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini kendisi tanıttı.

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan oyuncu Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini kendisi tanıttı. Kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini belirten Özçelik, "Dışarı çıkarken de bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik" diye konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI