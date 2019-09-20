Zararlı serbest radikallerin düşmanı üzüm

Ülkemizde severek tüketilen üzüm, çok amaçlı kullanılan meyvelerin de başında yeri alıyor. Üzümün en önemli yararlarından biri, vücuda en fazla zarar veren serbest radikallerle mücadele eden antioksidan özelliği geliyor. ​

Ülkemizde severek tüketilen üzüm, çok amaçlı kullanılan meyvelerin de başında yeri alıyor. Üzümün en önemli yararlarından biri, vücuda en fazla zarar veren serbest radikallerle mücadele eden antioksidan özelliği geliyor.



BAĞCILIKTA ESKİYİZ



Üzüm taze taze ya da kurutup kış aylarında çerez niyetine yenebiliyor, suyu sıkılıp içilebiliyor. Bir diğer örnek, geleneksel Osmanlı Mutfağı'nın önemli yemeklerinden biri sayılan hoşaf yaparak tüketilebiliyor. Ayrıca meyvesinden sirke ve pekmez yapılabiliyor. Üzümden pestil ve ceviz sucuğu hazırlanabiliyor. Bunların dışında asma yaprağının salamurasını yapıp, daha sonra o yaprakları pirinçle hazırlanan bir harç ile sararak Türk Mutfağı'nın vazgeçilmez ve en makbul yemeklerinden biri olan yaprak sarması yapıyoruz.



Tarihine bakıldığında ise üzümün tam anlamıyla Anadolu'yu temsil eden bir meyve olduğu görülüyor, ç ünkü kökleri Anadolu'ya uzanıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bağcılık, M.Ö. 2000 yıllarında da yapılıyormuş. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Babiller'in Asma Bahçeleri'ni de bilmeyen yoktur.



FAYDALARI NELER?