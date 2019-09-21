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10 Ekim’de ’de

10 Ekim’de İzmir’de
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Usta sanatçı , Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 23 Eylül Denizli, 25 Eylül Antalya, 8 Ekim Bursa, , 19 Ekim Gaziantep, 17 Kasım Ankara, 19 Kasım'da da Konya'da konserler verecek.

Usta sanatçı Ajda Pekkan, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 23 Eylül Denizli, 25 Eylül Antalya, 8 Ekim Bursa, 10 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 19 Ekim Gaziantep, 17 Kasım Ankara, 19 Kasım'da da Konya'da konserler verecek.

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