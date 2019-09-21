Usta sanatçı Ajda Pekkan, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 23 Eylül Denizli, 25 Eylül Antalya, 8 Ekim Bursa, 10 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 19 Ekim Gaziantep, 17 Kasım Ankara, 19 Kasım'da da Konya'da konserler verecek.
Usta sanatçı Ajda Pekkan, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 23 Eylül Denizli, 25 Eylül Antalya, 8 Ekim Bursa, 10 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 19 Ekim Gaziantep, 17 Kasım Ankara, 19 Kasım'da da Konya'da konserler verecek.
10 Ekim’de İzmir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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