Alzheimer hastalığından korunmanın 6 etkili yolu

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında konuşan Dr. Mustafa Seçkin, “Belirtiler oturduktan sonra beyin hasarını geriye çevirmek bugün için mümkün değil; ancak önlem almak mümkün” dedi. Seçkin, bu tehlikeli hastalıktan korunmanın yollarını anlattı

Alzheimer hastalığına bağlı beyin hasarının hastalarda ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-20 yıl önce oluşmaya başladığını biliyor muydunuz? Çağın korkulu hastalığında belirtiler oturduktan sonra beyin hasarını geriye çevirmek bugün için mümkün değil; ancak önlem almak mümkün! Acıbadem Taksim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, "Ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası bulunmakta ve Alzheimer dışı demanslarla birlikte bu sayı bir milyona yaklaşmaktadır.



İLERİ YAŞ RİSK FAKTÖRÜ



Hastalıkta en önemli risk faktörü ileri yaş olduğundan, ilerleyen ortalama yaşam süresi ile birlikte yeterince uzun yaşarsak hepimiz Alzheimer hastası olma riskini taşıyoruz. Alzheimer hastalığı ile belirtiler ortaya çıkmadan önce savaşmaya başlamak gerekir" dedi. Günümüzde beyin sağlığı konusunda yeterli farkındalık oluşmamasından dolayı, iç organlarına göre beyni çok daha fazla yaşlanmış olan bireylerin sayısında artış olduğunu belirten Dr. Mustafa Seçkin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu tehlikeli hastalıktan korunmanın 6 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



SAĞLIKLI BESLENİN



Yapılan çalışmalar; Akdeniz diyetiyle beslenmenin ön planda olduğu bazı Ege adalarında Alzheimer hastalığının görülme sıklığının şaşırtıcı derecede düşük olduğunu ortaya koyuyor. Diyet konusundaki genel öneriler bir yana, planlamanın bir diyetisyen kontrolünde ve kişiye özel olarak yapılması büyük öneme sahip. Bazı vitamin eksikliklerini de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Gereğinden fazla B12 vitamini, folik asit ve D vitamini gibi takviye ürünler kullanmak yerine sadece eksikliği varsa bu tip takviyelerin yapılması gerekiyor.



HOBİ EDİNİN



Hastalığa karşı, hobi edinmek ve sosyal etkinliklere katılmak da çok önemli. Müzik ve dans terapileri, doğaçlama tiyatro oyunları Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemleri arasında önemli bir yere sahip. Bu yöntemler beyin hücrelerini aktive etmelerinin yanı sıra birer sosyal etkinlik olarak stresle savaşmaya da katkıda bulunduğundan dolayı stresin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini de önlüyor.



FİZİKSEL EGZERSİZ YAPIN



Düzenli fiziksel egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beyinde koruyucu etki gösteriyor ve yaşlanmasını azaltıyor. Haftada 3 kez yapılan egzersiz Alzheimer hastalığı açısından koruyucu etkiye sahip olmasının yanında ilerleme hızını da yavaşlatıyor. Egzersiz terapileri dünyadaki pek çok Alzheimer merkezinde nörorehabilitasyon yöntemi olarak sunuluyor.



DÜZENLİ UYUYUN

Sağlıklı bir uyku amiloid adı verilen ve Alzheimer patolojisinde önemli bir yere sahip olan toksik özellikteki proteinin beyinden temizlenerek atılmasına katkıda bulunuyor. Uyku bozuklukları Alzheimer hastalığı için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alıyor.



KİTAP OKUYUN BULMACA ÇÖZÜN



Gelişmiş bir insan beyninde nöron adı verilen hücrelerin sayısında artış olmuyor ancak akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek, bulmaca çözmek gibi yoğun zihinsel aktiviteler nöronlar arasındaki sinaps denilen bağlantıların sayısını artırarak beynin daha efektif şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle zihinsel aktivitelerde bulunmayı kesinlikle ihmal etmeyin.



RUTİN KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN



Alzheımer hastalığından korunmak öncelikle hastalık hakkında farkındalık oluşturmayla başlar. Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken -hatta henüz hiçbir belirti yokken- rutin kontrolün bir parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekir. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise hastalarda doğru tedaviyle fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini uzun süre korumak mümkün.



HER UNUTKANLIK ALZHEİMER OLARAK YORUMLANMAMALI



Alzheımer; beyinde ortaya çıkardığı değişiklikler nedeniyle ilk kez 1907'de Alois Alzheimer isimli bir araştırıcı tarafından tanımlanan, iki zararlı proteinin çökmesi ile ortaya çıkan ve demansın (bunamanın) en sık görülen nedeni olan hastalıktır. Alzheimer, yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hem kadın hem de erkekte görülen hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, "Dünyada 50 milyon Alzheimer hastası bulunuyor. Bu sayının 20 yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor" dedi. Her unutkanlığın Alzheimer hastalığı anlamına gelmeyeceğini de belirten Özmete, "Misafire yaptığınız keki ikram etmeyi unutabilirsiniz ancak o gün kek yaptığınızı unutuyorsanız Alzheimer hastalığının belirtisidir. Nerede olduğunu unutmak, sokağa çıktığında evinin yolunu bulamamak en önemli belirtiler arasındadır" şeklinde konuştu.