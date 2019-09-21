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Bir haftada 2 farklı kadın

Bir haftada 2 farklı kadın
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de kendisinden 15 yaş küçük oyuncu ile bir vatandaş tarafından el ele görüntülenen , önceki akşam da 2 yıldır birlikte olduğu ile yan yanaydı

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile bir vatandaş tarafından el ele görüntülenen Ozan Güven, önceki akşam da 2 yıldır birlikte olduğu Ece Önen ile yan yanaydı. Bir haftada 2 farklı kadınla buluşan oyuncu Ozan Güven'in kafası karışık halleri, hayranları tarafından, "Cem Yılmaz'la fazla takılıyor ve çok alkol alıyor. Özel hayatındaki çıkmazları bundan" şeklinde yorumlandı.

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