İştah açmak için nane

Özellikle yemeklerde sıkça kullanılan nanenin faydaları saymakla bitmiyor. İştah açmada etkili olan nane, sinirleri yatıştırırken, vücudu da rahatlatıyor. Strese ve baş ağrısına iyi gelen nane, kalp çarpıntısı riskini azaltıyor.

Özellikle yemeklerde sıkça kullanılan nanenin faydaları saymakla bitmiyor. İştah açmada etkili olan nane, sinirleri yatıştırırken, vücudu da rahatlatıyor. Strese ve baş ağrısına iyi gelen nane, kalp çarpıntısı riskini azaltıyor. Sindirim sistemi ve mide için çok faydalı olan nane, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı oluyor.