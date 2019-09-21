  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Küvette leoparlı Hadise!

Küvette leoparlı !

Küvette leoparlı Hadise!
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı 'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı: Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küvette leoparlı Hadise! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN