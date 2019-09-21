Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı: Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben...
Küvette leoparlı Hadise! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.