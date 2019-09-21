Küvette leoparlı Hadise!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 10 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli kıyafetiyle küvette çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaştı: Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben...