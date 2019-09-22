Dereotu zayıflatıyor

Özellikle salatalarda kullandığımız dereotu, keskin kokusu ve kattığı renk ile gönülleri fethediyor. Zayıflatma özelliği ile de kadınların ilgi odağı olan dereotu kilo verdirirken, mineral eksikliğinden de koruyor

Özellikle salatalarda kullandığımız dereotu, keskin kokusu ve kattığı renk ile gönülleri fethediyor. Zayıflatma özelliği ile de kadınların ilgi odağı olan dereotu, tam bir vitamin ve mineral deposu. Dereotu, zayıflamak isteyenler içinde harika bir bitki. 100 gram dereotunda 17 kalori bulunuyor. Dereotu kilo verdirirken, mineral eksikliğinden de koruyor