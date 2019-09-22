  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Dereotu zayıflatıyor

zayıflatıyor

Dereotu zayıflatıyor
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Özellikle salatalarda kullandığımız , keskin kokusu ve kattığı renk ile gönülleri fethediyor. Zayıflatma özelliği ile de kadınların ilgi odağı olan dereotu kilo verdirirken, mineral eksikliğinden de koruyor

Özellikle salatalarda kullandığımız dereotu, keskin kokusu ve kattığı renk ile gönülleri fethediyor. Zayıflatma özelliği ile de kadınların ilgi odağı olan dereotu, tam bir vitamin ve mineral deposu. Dereotu, zayıflamak isteyenler içinde harika bir bitki. 100 gram dereotunda 17 kalori bulunuyor. Dereotu kilo verdirirken, mineral eksikliğinden de koruyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dereotu zayıflatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN