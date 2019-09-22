‘Hercai’ fırtınası geri döndü!

ATV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Hercai', yeni sezon ilk bölümüyle fırtına gibi geri döndü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı 'Hercai', Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

ATV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Hercai', yeni sezon ilk bölümüyle fırtına gibi geri döndü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı 'Hercai', Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti. Hercai'de Miran, Reyyan'a söz verdiği gibi intikamdan doğan bu aşk masalını sil baştan yazabilecek mi? Umutlar kırıldığı yerden yeniden yeşerecek mi? Yoksa Reyyan ve Miran'ın masalı yarım mı kalacak? Şimdi herkes bu soruların cevabını bekliyor.