  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Hercai’ fırtınası geri döndü!

’ fırtınası geri döndü!

‘Hercai’ fırtınası geri döndü!
Giriş Tarihi: 22.9.2019

'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi '', yeni sezon ilk bölümüyle fırtına gibi geri döndü. Başrollerini Akın Akınözü ve 'in paylaştığı 'Hercai', Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti.

ATV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Hercai', yeni sezon ilk bölümüyle fırtına gibi geri döndü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı 'Hercai', Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği elde etti. Hercai'de Miran, Reyyan'a söz verdiği gibi intikamdan doğan bu aşk masalını sil baştan yazabilecek mi? Umutlar kırıldığı yerden yeniden yeşerecek mi? Yoksa Reyyan ve Miran'ın masalı yarım mı kalacak? Şimdi herkes bu soruların cevabını bekliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Hercai’ fırtınası geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN