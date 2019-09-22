Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi. İşte öksürüğe iyi gelen karışım...
Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi:
MALZEMELER:
4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
1 yemek kaşığı zerdeçal
Taze zencefil rendesi
1 yemek kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeler macun kıvamına getirildikten sonra bir kavanoza konulup 1 hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir.
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