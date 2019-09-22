  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Öksürüğe iyi gelen karışım

Öksürüğe iyi gelen karışım

Öksürüğe iyi gelen karışım
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi. İşte öksürüğe iyi gelen karışım...

Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi:

MALZEMELER:

4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi
1 yemek kaşığı zerdeçal
Taze zencefil rendesi
1 yemek kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI:
Tüm malzemeler macun kıvamına getirildikten sonra bir kavanoza konulup 1 hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öksürüğe iyi gelen karışım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN