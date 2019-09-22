Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi. İşte öksürüğe iyi gelen karışım...

Beslenme uzmanları, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanabilen doğal ilaç tarifi verdi:



MALZEMELER:



4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

1 yemek kaşığı zerdeçal

Taze zencefil rendesi

1 yemek kaşığı tarçın



HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler macun kıvamına getirildikten sonra bir kavanoza konulup 1 hafta buzdolabında saklanabilir. Günde ihtiyaca göre 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabilir.