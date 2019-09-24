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Ciltteki lekeleri 1 gecede açan maske

Ciltteki lekeleri 1 gecede açan maske
Giriş Tarihi: 24.9.2019

firmalarında maliyeti çok yüksek kimyasal içeren renk açıcı kremler bulunuyor. Ancak bunları kullanmak yerine evinizde doğal malzemeler ile mucizevi bir formül hazırlayabilirsiniz.

Kozmetik firmalarında maliyeti çok yüksek kimyasal içeren renk açıcı kremler bulunuyor. Ancak bunları kullanmak yerine evinizde doğal malzemeler ile mucizevi bir formül hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi,
1 yemek kaşığı kadar yoğurt,
2 yemek kaşığı kadar taze limon suyu
1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı.

NASIL HAZIRLANIR?

Yulaf ezmesi, yoğurt, limon suyu ve zeytinyağını karıştırın. Elde edilen bu karışımı cildinize sürüp 30-35 dakika kadar bekletin. Ciltte bekletilen karışımı soğuk su ile bol bol yıkayın. Bu karışımı haftada 2 defa uygulayarak cilt tonunu açacak, ciltte oluşan sivilce, leke gibi sorunlardan kurtulmayı başaracaksınız.

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