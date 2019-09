Göz için meyve sebze tüketin

Op. Dr. Ömer Takeş, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğini söyledi. Takeş, “Görme kaybına neden olan A vitamini eksikliği için domates, marul, kuşkonmaz, ıspanak, havuç, kereviz, portakal yiyin” dedi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Op. Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti.



DENGELİ, DÜZENLİ BESLENİN



Op. Dr. Takeş, "Günümüzde tekdüze beslenme, katı vejeteryan diyet, obezite cerrahisi geçirenler, beslenme bozukluğu (Anoreksiya nervoza) gibi durumlarda vitamin eksikliğine bağlı olarak görme kayıpları yaşanmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler doğal yollardan ve farklı besin grupları tüketilerek elde edilebilir. Bunun için düzenli ve dengeli beslenme çok önemlidir" diye konuştu. A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Ömer Takeş, şu bilgileri verdi:



HER BİRİ SAĞLIK DEPOSU



A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda bulunur. D vitaminin özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır.



OMEGA 3 VE OMEGA 6 GÖZ SİNİRİNİ GELİŞTİRİYOR



Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, son olarak "Omega 3 ve Omega 6 göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Vitaminler kadar önemli olan minerallerden çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır" ifadelerini kullandı. Omega 3 en çok balık ve diğer deniz ürünlerinde, Omega 6 ise yulaf, tavuk, badem, cevizde bulunuyor.