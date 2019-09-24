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‘Takılan kolyeleri koparıp attım'

‘Takılan kolyeleri koparıp attım'
Giriş Tarihi: 24.9.2019

15 yıldır birlikte olduğu 'la geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan şarkıcı Aylin Coşkun, düğünde ne kadar takı takıldığını ilk kez açıkladı.

15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan'la geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan şarkıcı Aylin Coşkun, düğünde ne kadar takı takıldığını ilk kez açıkladı.

DEĞERI 5 MİLYON TL

Coşkun, "Bütün altınlar iç içeydi, çıkaramadım neredeyse kollarım kanadı. 5 milyon TL'lik takı vardı. Hatta boynuma takılan kolyeleri koparıp attım, çıkarmakla uğraşmak yerine. Bir ara 'Artık takmayın, sepete atın' dedim. Takılarımla bir kuyumcu dükkanı açamam ama çok güzel lüks bir ev alırım" diye konuştu.

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