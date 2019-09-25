İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'e vasiyetinde, "Ben öldükten sonra şarkılarımı bu isimler okusun" dediği listede kendisinin de olduğunu hatırlayan Akalın'ın gözleri doldu.

Eşi Okan Kurt ile birlikte konsere giden Demet Akalın, basın mensuplarıyla sohbet etti. İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'e vasiyetinde, "Ben öldükten sonra şarkılarımı bu isimler okusun" dediği listede kendisinin de olduğunu hatırlayan Akalın'ın gözleri doldu. Ünlü şarkıcı, ağlamamak için kendini zor tuttu.