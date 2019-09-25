Emziren annenin en büyük yardımcısı

Östrojen hormonunun özelliklerini taklit eden rezene tohumları emziren kadınlarda süt salgılanmasını artırır. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyen rezene anne ve bebekteki gazın giderilmesine yardımcı olur

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen rezene bitkisinden elde edilen rezene çayı demlendiği zaman ortaya çıkan aromatik kokular insanı cezbediyor. Ayrıca fayları da saymakla bitmiyor.



ANEMİYİ ÖNLER



Rezene içinde bulunan bir amino asit olan demir ve histidin, anemi tedavisinde faydalıdır. Kalsiyum içeriği nedeniyle, rezene kemik gücünün ve sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Rezene ayrıca, kemik direncinin korunmasında rol oynayan magnezyum, fosfor ve K vitamini içerir.Rezene, C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Erken yaşlanmaya yol açabilecek serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kollajen oluşumu için gereklidir. Rezene, yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği nedeniyle kan basıncını ve enflamasyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Düzenli olarak rezene çayının içilmesi, idrar söktürücü olarak çalıştığı için fazla sıvıların vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur.



BEBEK GAZINI GİDERİR



Ayrıca, rezene tohumu toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve idrar yolu problemleri riskini azaltır. Tohumlar, mide ekşimesi, bağırsak gazı (ve bebek gazı), şişkinlik ve bebeklerde kolik gibi bir dizi sindirim rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılır. Sinüslerin temizlenmesine yardımcı olur ve bu astım semptomlarını hafifletir. Rezene tohumları, östrojen hormonunun özelliklerini taklit eden ve kadınlarda süt salgılanmasını artıran bir fitoöstrojen olan anethole adı verilen bir bileşik içerir. Rezene tohumu böylelikle emziren kadınlara fayda sağlar.



NEFESİ FERAHLATIR



Rezene tohumlarını çiğnemek nefesinizi tazeleyebilir. Tohumlar tükürük üretimini arttırır ve böylece bakterileri temizler. Rezenenin yağı, mikroplarla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir.



İSHALİ TEDAVİ EDER



Rezene, anethol ve cineole gibi bazı bileşenlerin dezenfektan ve antibakteriyel özelliklere sahip olması nedeniyle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu ishalin tedavisinde yardımcıdır.