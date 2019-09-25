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Genç aşkıyla mutluluk pozu

Genç aşkıyla mutluluk pozu
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yaş farkını anlatarak aşkını ilan eden ile artık ilişkilerini gizlemiyor. Alışveriş yaptıktan sonra birlikte yemek yiyen çift, kameralara poz vermekten çekinmedi.

Hande Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Dinç Aydoğdu kısa süre önce görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yaş farkını anlatarak aşkını ilan eden Hande Ataizi ile Dinç Aydoğan artık ilişkilerini gizlemiyor. Alışveriş yaptıktan sonra birlikte yemek yiyen çift, kameralara poz vermekten çekinmedi.

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