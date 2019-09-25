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Günde 1 kase cildi güzelleştiriyor

Günde 1 kase yoğurt cildi güzelleştiriyor
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Her sofranın neredeyse olmazsa olmazı cildi nemlendirici ve ölü hücrelerden arındırıcı etkisiyle güzelliğinize güzellik katan bir besindir.Günlük düzenli olarak 1 kase yoğurt tüketmek yüksek tansiyonu engeller ve vücut sağlığını korur.

Her sofranın neredeyse olmazsa olmazı yoğurt cildi nemlendirici ve ölü hücrelerden arındırıcı etkisiyle güzelliğinize güzellik katan bir besindir. Özellikle kuru ve hassas ciltler için çok yararlıdır. Soğuk havalarda vücudu bağışıklık sistemine karşı korur. Soğuk algınlığı nedeni ile oluşabilecek hastalıklara yakalanma olasılığını azaltır ve yüksek tansiyona karşı iyi gelir. Günlük düzenli olarak 1 kase yoğurt tüketmek yüksek tansiyonu engeller ve vücut sağlığını korur.

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