Korkudan bebeğini Amerika’da doğuracak

Geçen ay annesi ile birlikte sevgilisi Temel Kankıran’dan şiddet gören Ceren Kaplakarslan Amerika’ya kaçtı. Ünlü oyuncu hem kendi hem de bebeğinin güvenliği için Amerika’da doğum yapmaya karar verdi

Kendisine ve annesine şiddet uygulayan sevgilisi Temel Kankıran'a dava açan yedi aylık hamile Ceren Kaplakarslan güvenliği için annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yle birlikte Amerika'ya gitti. Ceren Kaplakarslan'ın bebeğini de burada dünyaya getireceği öğrenildi. Oyuncunun avukatları, ilk duruşma öncesi açıklamayı, Gayrettepe Kats Sahne'de yaptı.



ŞİDDET MAĞDURU KADINLAR



Avukatlar açıklamayı, Ceren Kaplakarslan'ın daha önce kadına şiddeti anlatan bir oyunda oynadığı tiyatro sahnesinde yapmayı anlamlı bulduklarını açıkladı. Avukatlar, "Ceren Kaplakarslan bu tiyatroda iki yıl kadına şiddet temalı bir oyunda sahne almıştır. Dolayısıyla toplantıyı bu sahnede yapmak bizim için daha da anlamlı olmuştur" diye konuştu. Ceren Kaplakarslan ile annesinin sahipsiz olmadığı vurgulanan basın açıklamasında, "Ceren Kaplakarslan sanatsal faaliyetleri nedeniyle toplumca tanınan biri olmasaydı belki bu dava hiç gündeme gelmeyecekti. Kaplakarslan ve annesi gibi bu ülkede yaşayan, ancak isimleri bilinmeyen, şiddete maruz kalmış binlerce kadın bulunmaktadır. Müvekkillerimiz maalesef ki bu binlere eklenmiş iki yeni mağdurdur. Müvekkillerimizin tek amacı bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmektir" ifadesine yer verildi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI