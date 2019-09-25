Taze annenin keyfi yerinde

Çiçeği burnunda anne Seda Bakan, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Seda Bakan, yine yanındakilere neşe kaynağı oldu.

Çiçeği burnunda anne Seda Bakan, geçtiğimiz gün alışverişte görüntülendi. Özellikle kızı Leyla için bebek mağazalarını gezen güzel oyuncu, kızı için alışveriş yaptı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Seda Bakan, yine yanındakilere neşe kaynağı oldu.