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Karaca’nın acı günü

Karaca’nın acı günü
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Şarkıcı 'nın dedesi, 85 yaşında hayatını kaybetti.Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Işın Karaca'nın dedesi, 85 yaşında hayatını kaybetti.Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Enver Dedem... Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı. Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz. Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı. Mekanın cennet olsun dedem..."

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