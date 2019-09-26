Karaca’nın acı günü

Şarkıcı Işın Karaca'nın dedesi, 85 yaşında hayatını kaybetti.Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Işın Karaca'nın dedesi, 85 yaşında hayatını kaybetti.Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Enver Dedem... Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı. Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz. Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı. Mekanın cennet olsun dedem..."