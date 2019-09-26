Kırmızı balık düeti

Sevenlerinin karşısına çıkan fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, sahneye davet ettiği sanatçı dostu Ebru Yaşar ile 'kırmızı balık' adlı çocuk şarkısını beraber seslendirerek ilginç bir düete imza attı.

Dada Kabare Salon'da sevenlerinin karşısına çıkan fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kendisini izlemeye gelen hayranlarını coşturdu. Gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye sanatçı dostu Ebru Yaşar'ı davet eden Ferman Toprak "Ben baba oldum Ebru da anne oldu. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın" dedi.



ALKIŞ YAĞMURU



Toprak, "Vallahi bizim bir dönem evde günlerimiz ekran başında kırmızı balık şarkısıyla geçti" deyince; ikili, sahnede bu çocuk şarkısını beraber seslendirerek ilginç bir düete imza attı.



Çok alkış alan düet sonrası Ebru Yaşar, "Ben ne yangınlar gördüm " şarkısını seslendirirken, Tuğba Özerk de söylediği şarkılarla geceye ayrı bir renk kattı.